Украина сейчас находится на 13-м месте по уровню заболеваемости COVID-19 в Европе.

Сейчас вспышка COVID-19 зафиксирована в 12 из 15 крупных стран Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, Европа и Северная Америка продолжают находиться на своих максимальных отметках заболеваемости текущей волны.

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В частности, самый высокий уровень заболеваемости среди стран Европы зафиксирован в Великобритании, добавилась в список крупных стран Европы со вспышкой COVID-19 и Румыния.

"Сейчас уже в 12 из 15 крупных стран Европы с населением более 10 млн человек зафиксирована вспышка... Вспышки нет в Украине, Чехии и Польше", - сказал Ганиченко.

Он добавил, что Украина сейчас находится на 13-й строчке по уровню заболеваемости COVID-19 в Европе - ее показатели уже близки к Румынии, где сейчас зафиксирована вспышка.

"Однако в Украине сейчас мы видим постепенный рост, однако вспышка возможна уже в любой день", - уточнил эксперт.

Напомним, 31 августа президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС достиг своей цели по 70% вакцинированных до конца лета. Сейчас самые высокие показатели вакцинации наблюдаются в странах Западной и Северной Европы. В некоторых из них по крайней мере одной дозой привиты более 90% взрослых.

Коронавирус в Европе: что известно

Автор: Антонина Доломанжи