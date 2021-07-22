Однако показатели в ЕС все еще не достигают запланированных на лето 70 процентов.

В Европейском Союзе более чем половина взрослого населения – 200 млн человек – уже вакцинировано от коронавируса.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант, Deutsche Welle.

По ее словам, "54,7 процента взрослого населения полностью вакцинированы двумя дозами или одной дозой в случае вакцины Johnson and Johnson". Она также добавила, что первую дозу уже получили 68,4 процента взрослых жителей ЕС.

"Теперь мы среди тех регионов мира, где вакцинировано больше всего людей, но важно, чтобы этот прогресс распределялся более сбалансировано, чтобы не было "карманов", где вирус может распространяться и мутировать", - отметила Спинант.

Читайте такжеОпаснее "Дельты": ВОЗ предупреждает об угрозе появления нового опасного штамма COVID-19

Впрочем, показатели в ЕС все еще не достигают запланированных на лето 70 процентов.

Напомним, что 10 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС имеет достаточно доз, чтобы вакцинировать "в этом месяце не менее 70 процентов взрослого населения".

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова