Во время "Долгой ночи вакцинации" желающим привиться устроили настоящий рэйв.

В Берлине состоялась первая из трех запланированных "вечеринок вакцинации", в ходе которой сотни человек привились от коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Акция "Долгая ночь вакцинации" была организована Красным Крестом, берлинским Сенатом и союзом организаторов вечеринок "Клубная комиссия Берлина".

В ночь на 10 августа каждый желающий мог привиться от COVID-19 в комплексе Arena Berlin, где в это время выступали различные техно-группы и диджеи.

Читайте такжеГермания ужесточила условия въезда для невакцинированныхПредсказуемо мероприятие было направлено на молодежь. Однако перед входом участников предупредили о том, что внутри необходимо соблюдать все эпидемиологические правила.

Поэтому танцевать и веселиться внутри комплекса было запрещено, но все привившиеся посетители смогли получить безалкогольный напиток.

Аналогичные акции пройдут в Берлине ночью 11 и 13 августа.

Как уже сообщал УНИАН, немецкие власти допускают, что в случае нового локдауна невакцинированные от COVID-19 не смогут посещать рестораны, кинотеатры и стадионы даже в случае получения отрицательных результатов ПЦР-теста.

А несколько недель назад канцлер Ангела Меркель не исключила введение в своей стране более жестких карантинных мер из-за "взрывного" роста заболеваемости.

Автор: Станислав Кожемякин