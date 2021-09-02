Но отмечают, что дополнительные дозы могут быть необходимы в отдельных случаях, например, для людей с ослабленной иммунной системой, или тех, у кого организм не отреагировал должным образом на начальную прививку.

Европейский центр по предотвращению и контролю над болезнями обнародовал рекомендации для стран Европейского Союза, что массовые прививки так называемой третьей, или усиливающей дозой вакцины против COVID-19 не нужно.

Об этом пишет Голос Америки.

В документе отмечено, что статистические данные о результатах прививок подтверждают, что полная вакцинация "в высокой степени защищает от связанных с COVID-19 госпитализаций, тяжелого течения болезни и смертей".

"...Нет необходимости делать прививки усиливающими дозами вакцин полностью вакцинированным представителям общего населения", - подчеркивают специалисты.

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При этом замечают, что дополнительные дозы могут быть нужны в отдельных случаях, например, для людей с ослабленной иммунной системой, или тех, у кого организм не отреагировал должным образом на начальную прививку.

Европейское агентство также подчеркивает необходимость изучения дополнительных данных, чтобы определиться с дальнейшими действиями, когда речь идет о прививках усиливающими дозами вакцин против COVID-19.

Как отмечается, вопрос о массовой прививке третьей дозой вызывает споры, в частности на фоне призывов Всемирной организации здравоохранения, чтобы обеспеченные вакцинами богатые государства сначала сосредоточились на полной вакцинации уязвимого и взрослого населения у себя, а также в более бедных странах мира.

Но в некоторых странах, в частности в Израиле и в Венгрии, решили уже сейчас предлагать третью дозу вакцин для общего населения.

В США администрация по контролю над продуктами питания, а также Центр по контролю над заболеваниями еще не обнародовали официальных рекомендаций по массовой прививке американцев усиливающими дозами.

В то же время главный хирург США Вивек Мурти в августе сообщил о "плане усиления вакцинаций от COVID-19", который в частности будет предусматривать прививку третьей дозой для определенных широких категорий людей.

"Это включает медработников, жителей геронтологических центров и других лиц старшего возраста. Мы также будем вакцинировать жителей домов постоянного ухода", - заявил американский чиновник.

Автор: Инна Андалицкая