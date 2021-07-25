Игорь Кузин отметил, что еще нет четкого понимания о необходимости третей дозы от COVID-19.

Ученые еще изучают продолжительность иммунитета от COVID-19 после вакцинации. "Бустерная доза" может продлить иммунитет от коронавируса.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал в интервью Апострофу.

"Изучение продолжительности этого иммунитета продолжается. Когда мы получим хотя бы предварительные результаты от стран, которые начали использовать бустерные дозы, то сможем выработать ту или иную стратегию ревакцинации", - заявил главный санврач.

При этом он указал, что еще нет четкого понимания о необходимости третей дозы от COVID-19.

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"Правительства некоторых стран рассматривают, и уже на серьезном уровне принимают решение о введении "бустерной дозы". Что это такое? Человек получил две дозы стандартного прививки и через полгода - год получает еще одну дополнительную - усиливающую", - объяснил Кузин.

По его словам, "бустерная доза" может продлить иммунную защиту и усилит ответную реакцию при попадании коронавируса в организм.

"Это один из сценариев ревакцинации. Другой сценарий - когда человек получил базовый курс (две прививки) и через год должен повторно получить аналогичные две прививки", - подчеркнул санврач.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала кампании по вакцинации привито 3 млн 60 тыс. 561 человека, из них получили 1 дозу – 3 млн 60 тыс. 559 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 млн 702 тыс. 884.

Уже стало известно, в Минздраве назвали область, в которой уровень госпитализации пациентов с COVID-19 достиг 80%. По состоянию на 24 июля ни одна другая область не достигла даже 50-процентного уровня госпитализаций.

Автор: Анастасия Горбачева