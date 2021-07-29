Украина рассматривает возможность закупки на 2022-2023 годы дополнительных двух доз вакцины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал информацию о возможности прививки от COVID-19 третьей дозой вакцины Pfizer.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация".

"Относительно заявления Pfizer (относительно необходимости третьей прививки) и будет ли Украина готова. Pfizer заявил, они проводят постоянно клинические исследования вакцины, которую создали одну из первых. Украина будет готова и Украина рассматривает возможность закупки на 2022-2023 годы двух дополнительных доз вакцины... Если будет принято решение после проведения клинических исследований и регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса прививки нужна будет третья, бустерная, мы выйдем на еще одну прививку",- сказал Ляшко.

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В то же время, по его словам, если будет принято решение, что через год-два нужно делать снова полный курс вакцинации, то Минздрав соответственно выйдет на такое решение, и Украина к этому готова.

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Автор: Леся Лещенко