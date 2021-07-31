Сейчас бустерные дозы вакцины в Израиле будут получать старше 60 лет.

Израиль стал первой страной в мире, которая начала вводить третью – бустерную – дозу вакцины от COVID-19 пожилым людям. Ее уже вкололи президенту страны - 60-летнему Ицхаку Герцогу.

Как пишет The Times of Israel, бустерную дозу получил не только президент, но и его жена. Они начали курс прививок.

Герцогу вкололи препарат от Pfizer / BioNTech. Он прививался в медцентре близ Тель-Авива.

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"Протяни руку и сделай прививку!", – написал израильский президент в Твиттере, куда выложил свою фотографию из центра вакцинации.

Рядом с ними был премьер-министр страны Нафтали Беннетт.

"Израиль является первопроходцем в продвижении третьей дозы для людей в возрасте 60 лет и старше", – сказал Беннетт.

🇮🇱 — WATCH: Israel’s former Prime Minister and current opposition leader @netanyahu receives the third dose of the Covid vaccine earlier. pic.twitter.com/2ZhR50dX1w — Belaaz (@TheBelaaz) July 30, 2021

Вакцинировался также бывший премьер-министр Израиля 71-летний Биньямин Нетаниягу и его жена 62-летняя Сара Нетаниягу. Нетаниягу получил первую дозу вакцины 19 декабря 2020 года, став первым вакцинированным в Израиле. Вторая доза вакцина была введена ему 9 января.

Национальную кампанию по дополнительной вакцинации пожилых граждан объявили в стране 29 июля. Впрочем, третью инъекцию вакцины начали делать только людям, которые прививались не ранее 5 месяцев назад. Но при условии, что вторая доза была также от Pfizer.

Сейчас правительство страны надеется, что вакцинация бустерными дозами поможет избежать дальнейших карантинных ограничений, которые дорого обходятся стране.

Отметим, бустерная доза – это когда человек получил две дозы стандартной прививки, и через пол года – год получает еще одну дополнительную – усилительную. В ВОЗ ранее призвали состоятельные страны не начинать вакцинацию третьими дозами препаратов против коронавируса, пока бедные страны не имеют доступа к ним.

Вакцинация в Израиле препаратом от Pfizer началась 20 декабря 2020 года.

С начала вакцинальной кампании в Израиле первую дозу прививки получили 5,78 миллионов израильтян, вторую – 5,37 миллионов.

В целом население в стране составляет чуть более 9 миллионов человек.

Из-за штамма Дельта в стране, возросло количество инфицирований коронавирусом.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко