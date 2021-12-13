Большинство новых случаев заражения COVID-19 в Венгрии по-прежнему вызваны штаммом "Дельта".

В Венгрии выявлено два случая заболевания штаммом коронавируса "Омикрон". Это первые случаи в стране с момента обнаружения новой мутации в мире.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на главного санитарного врача Венгрии Сесилию Мюллер.

Читайте такжеВ ВОЗ сравнили штаммы коронавируса "Омикрон" и "Дельта": какой опаснееПо ее словам, большинство новых случаев заражения COVID-19 в Венгрии по-прежнему вызваны штаммом "Дельта", однако на территории страны уже циркулирует штамм "Омикрон".

Напомним, что в Украине пока не выявлено штамма "Омикрон", но случаи заражения уже выявили в соседних странах, в частности в Румынии и России.

Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе.

Штамм коронавируса "Омикрон": что о нем известно

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

4 декабря во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был ранее обнаружен.

ВОЗ подтвердила, что требуется время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

По состоянию на 9 декабря в Украине не было выявлено случаев COVID-19, вызванных новым штаммом "Омикрон".

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Автор: Марта Гичко