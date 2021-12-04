В ВОЗ отметили, что потребуется время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм и вызывает ли он более тяжелое течение заболевания.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был выявлен.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает радио Свобода.

ВОЗ подтвердила, что потребуется время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

Предварительные данные свидетельствуют, что очень заразный вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке в прошлом месяце, может вызвать более легкие симптомы, чем его предшественники, включая "Дельту", которая сейчас является доминирующим штаммом.

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Тем не менее, часть людей, инфицированных "Омикроном", была госпитализирована, а смертность считается поздним индикатором. Вариант "Омикрон" распространяется в то время, когда больницы в некоторых странах уже переполнены из-за всплеска заболеваемости, вызванного штаммом "Дельта".

Между тем, Агентство здравоохранения Евросоюза предупредило, что "Омикрон" может стать ведущим вариантом COVID-19 в Европе в течение следующих нескольких месяцев.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" - что известно

Впервые новый штамм B.1.1.529 был обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

ВОЗ назвала новый штамм коронавирус греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими", – отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее штамма"Дельта".

Автор: Ирина Погорелая