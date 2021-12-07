Кроме того, такая терапия является дорогой и затратной по времени, отметили в ВОЗ.

В ВОЗ обновили рекомендации по лечению COVID-19. Представители организации отметили, что ожидания относительно лечения плазмой антител оказались ошибочными.

Как говорится в сообщении организации, эксперты ВОЗ не рекомендуют больным на коронавирус переливать плазму крови тех, кто уже переболел COVID-19.

"Актуальные исследования свидетельствуют о том, что переливание кровяной плазмы не повышают шансы на жизнь и не снижает потребности в кислородной поддержке тяжелых пациентов с COVID-19", - подчеркнули в ВОЗ.

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Кроме того, такая терапия является дорогостоящей и затратной по времени.

В ВОЗ уточнили, что не рекомендуют переливать плазму людей, которые выздоровели после коронавируса, пациентам, заболевание которых не является тяжким, а также тяжелобольным и пациентам, которые находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что организация сделала эти выводы изучив результаты 16 исследований, проведенных с участием 16 236 пациентов.

Напомним, как писал УНИАН, этот метод лечения разрешен в Европе, США и России. До сих пор считали, что переливание плазмы снижает смертность на 57%.

Минздрав Украины еще в ноябре 2020 года внес в протокол лечения ковида переливание плазмы от тех, кто уже переболел. Этот метод рекомендовали применять к больным с тяжелым или критическим ходом.

Оптимальным считается введение плазмы в начале заболевания (до появления антител), наиболее эффективно в первые 72 часа после появления первых клинических симптомов.

Лечение коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко