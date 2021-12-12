В Турции выявили первые шесть случаев заболевания людей новым штаммом коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает издание TRT Haber.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал, что пять случаев были зафиксированы в городе Измир, а еще один - в Стамбуле.
При этом никто из заболевших не нуждался в госпитализации.
Также министр предположил, что новый штамм "более мягко влияет на пациентов".
"Нужно, чтобы наши граждане продолжали принимать меры, которые они предпринимали до сих пор", - добавил Коджа.
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Штамм коронавируса "Омикрон": что о нем известно
Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".
Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.
По состоянию на 9 декабря в Украине не было выявлено случаев COVID-19, вызванных новым штаммом "Омикрон".
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