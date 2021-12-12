Никто из заболевших не нуждается в госпитализации.

В Турции выявили первые шесть случаев заболевания людей новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает издание TRT Haber.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал, что пять случаев были зафиксированы в городе Измир, а еще один - в Стамбуле.

При этом никто из заболевших не нуждался в госпитализации.

Также министр предположил, что новый штамм "более мягко влияет на пациентов".

"Нужно, чтобы наши граждане продолжали принимать меры, которые они предпринимали до сих пор", - добавил Коджа.

Штамм коронавируса "Омикрон": что о нем известно

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

По состоянию на 9 декабря в Украине не было выявлено случаев COVID-19, вызванных новым штаммом "Омикрон".

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Автор: Олег Давыгора