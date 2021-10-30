Прививание детей младшего школьного возраста могут начать уже в начале ноября этого года.

В США регулятор одобрил применение вакцины Pfizer от коронавируса для детей от 5 лет.

В пятницу федеральное Управление по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов (FDA) разрешило – пока что, в чрезвычайных ситуациях – применение вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает "Голос Америки".

Представители компании Pfizer заявили, что в субботу начнут доставку детских доз вакцины в аптеки США.

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На сайте FDA сказано, что детям до 12 лет вакцина будет вводиться в более низкой дозировке, составляющей примерно 10 микрограммов – одну треть от подростковой дозы: для возрастной группы от 12 до 15 лет дозировка составляет 30 микрограммов.

Подчеркивается, что в ходе вакцинации специалисты будут уделять особое внимание частоте случаев развития миокардита, которые иногда наблюдались в результате применений вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna, особенно у молодых мужчин.

Согласно отчетам Pfizer/BioNTech, эффективность вакцины по итогам клинических испытаний среди детей в возрасте от 5 до 11 лет составила 90,7%.

"Если все пойдет хорошо, и мы получим одобрение регулирующих органов и рекомендации CDC, вполне возможно, что вакцины будут доступны для детей в возрасте от 5 до 11 лет уже в первые недели ноября", – заявил в воскресенье главный иммунолог США доктор Энтони Фаучи.

В опубликованных перед заседанием документах представители FDA заявили, что для этой возрастной группы вероятные преимущества вакцинации явно перевешивают возможные побочные эффекты.

Хотя дети редко переносят COVID-19 в тяжелой форме или умирают от этого заболевания, у некоторых детей развиваются осложнения. Кроме того, число случаев заражения коронавирусом среди непривитых детей возросло из-за распространения варианта "Дельта".

На данный момент использование вакцин против COVID-19 для детей младшего школьного возраста одобрили всего несколько стран, включая Китай, Кубу и Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщал УНИАН, Минздрав Украины летом этого года разрешил вакцинацию против COVID-19 детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Отметим, что в Украине записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виктория Токарева