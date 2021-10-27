Вакцина может стать доступной для младшей возрастной категории уже на следующей неделе.

Во вторник 17 членов совещательного комитета Управления по саннадзору США по качеству пищевых продуктов и медикаментов рекомендовали разрешить использование вакцины от коронавируса Pfizer детям с 5 до 11 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Специалисты подытожили, что эффективность вакцины превышает ее риски.

Разрешение для этой возрастной категории населения стало важным шагом на пути иммунизации 28 миллионов детей в Соединенных Штатах, большинство из которых уже вернулось к очному формату обучения в школах.

Читайте такжеВ России невакцинированных против COVID-19 россиян старше 60 лет отправили на самоизоляциюВакцина может стать доступной для младшей возрастной категории уже на следующей неделе.

В случае ее одобрения консультативная группа Центров по профилактике заболеваний соберется, чтобы дать рекомендации для применения Pfizer для детей с 5 лет.

В то же время дети умирают от коронавируса реже, чем взрослые. У некоторых развиваются осложнения от недуга, а количество случаев инфицирования среди непривитых детей увеличилось из-за "Дельта"-штамма.

По данным Американской академии педиатрии, от COVID-19 в США умерло более 500 детей.

"Это восьмой по величине убийца детей в этой возрастной группе за последний год. Использование вакцины может предотвратить смерть, госпитализациию и значительные долгосрочные последствия у детей", – подчеркнула член совещательного комитета Аманда Кон.

Вакцину от коронавируса для детей с 5 лет также одобрили Китай, Куба и Объединенные Арабские Эмираты.

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Автор: Яна Ставская