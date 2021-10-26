Приказом от 17 июля утверждены рекомендации относительно возможности вакцинации детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

В Министерстве здравоохранения расширили возможности для вакцинации детей в возрасте от 12 лет, а именно - независимо от принадлежности к группе риска при условии наличия прививок, которые отвечают возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал руководитель Национальной программы иммунизации, заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика.

"Опция по прививке детей не нова, поскольку она возникла сразу, как только Pfizer разрешил использовать свою вакцину для детей в возрасте от 12 лет. Это не значит, что мы не можем использовать другие вакцины. Это говорит о том, что исследование среди других вакцин еще продолжается, и, возможно, также они (производители вакцин - УНИАН) будут позволять использовать эти вакцины среди подростков. Единственное подтверждение есть от Pfizer, и в соответствии с изменениями в досье, которые они подают странам, страны изменяют инструкции и используют препарат в соответствии с измененными инструкциями. Такое изменение в инструкции произошло еще в июне, если я не ошибаюсь. Pfizer разрешили к использованию детям, и соответствующая рекомендация была предоставлена Национальной технической группой экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ)", - пояснил он.

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Он подчеркнул, что Минздрав разрешил вакцинировать детей от 12 лет.

"Но у нас остается фокус на приоритетные группы - возрастом 60+, кто не прививался, кто имеет сопутствующие патологии. В условиях ограниченного количества вакцин мы позволяли также детям, но при определенных условиях, которые имеют патологию или критически нуждаются в вакцинации, или имеют сопутствующие заболевания, и последствия COVID могут усугубить течение этого заболевания. Мы эту опцию сейчас сохраняем, но, учитывая, что мы имеем достаточное количество вакцин в Украине, мы продолжаем фокусироваться на приоритетных группах", - пояснил Заика.

В то же время, по его словам, НТГЭИ пересмотрела рекомендации и расширила рекомендации для вакцинации детей от 12 лет.

"То есть, если есть обращение к врачу или ребенка, или в присутствии родителей, врач определяет необходимость прививки именно этого ребенка. Например, сопутствующая патология, о которой я говорил, или же ребенок выезжает за границу, и та страна, которая его принимает, требует сертификат или свидетельство о вакцинации. Или же ребенок вернулся из-за границы, получил первую прививку, и ему нужно через определенный интервал получить вторую прививку. То есть, мы не запрещаем и разрешаем вакцинировать таких детей", - пояснил иммунолог.

Заика подчеркнул, что речь идет не о массовой вакцинации детей, и Минздрав не фокусируется сейчас на том, чтобы прививать максимальное количество детей в возрасте 12-17 лет.

"Мы говорим о том, что мы предоставляем доступ к услуге по вакцинации против коронавирусной болезни... Сейчас есть достаточное количество вакцин, поэтому НТГЭИ расширила эту норму. И продолжаем, не начинаем, а продолжаем вакцинировать детей в возрасте от 12 лет", - резюмировал руководитель национальной программы иммунизации.

Как сообщал УНИАН, Минздрав своим приказом от 17 июля утвердил рекомендации НТГЭИ о возможности вакцинации детей в возрасте от 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

В США вакцина Pfizer уже разрешена детям в возрасте от 12 лет, но компания подала заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.

В США Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) выяснил, что вакцина Pfizer на 93% эффективна для предотвращения COVID-госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко