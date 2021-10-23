Если FDA разрешит иммунизацию Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет, это будет первая вакцина против COVID-19 для этой возрастной группы.

Преимущества вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет явно превышают риски редких случаев воспаления сердца.

Об этом заявили специалисты Управления по контролю за продуктами и медикаментами США (FDA), пишет Reuters.

22 октября производители вакцины Pfizer заявили, что их препарат показал 90,7% эффективность против коронавируса в клиническом исследовании детей от 5 до 11 лет.

Если FDA разрешит иммунизацию Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет, это будет первая вакцина против COVID-19 для этой возрастной группы, а прививки могут стать доступны в США в начале ноября.

Как отмечает Reuters, вакцины Pfizer и Moderna связывают с редкими случаями воспаления сердца, которое называется миокардит, особенно у молодых мужчин.

Сотрудники FDA заявили, что, если предположить, что количество случаев миокардита, которые наблюдаются в младшей возрастной группе, будет подобна той, что наблюдается у детей в возрасте от 12 до 15 лет, то количество госпитализаций с COVID-19, которых удалось предотвратить, превысит количество госпитализаций с миокардитом, в большинстве проанализированных сценариев.

Pfizer предположил в своих документах для FDA, что количество случаев миокардита в младшей возрастной группе, вероятно, будет ниже, чем наблюдается у старших детей, отчасти потому, что детям 5-11 лет давали меньшую дозу - всего треть от той, которую получали дети от 12 до 15 лет.

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Pfizer отмечает, что в исследовании участвовали 2268 детей. Две трети из них получили вакцину Pfizer, треть - плацебо. Среди вакцинированных коронавирусом заболели трое детей, среди получивших плацебо - 16 человек. Эффективность вакцины превысила 90%.

Если FDA разрешит вакцину Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет, группа консультантов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) встретится 2-3 ноября, чтобы дать рекомендации о том, как следует вводить прививки. Большинство американских штатов ждут, пока CDC подпишет рекомендации по вакцинам, прежде чем начать вакцинацию.

Как сообщал УНИАН, вакцина Pfizer уже разрешена детям в возрасте от 12 лет, но компания подала заявку на допуск препарата для прививок детям от 5 до 11 лет.

В США Центр по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) выяснил, что вакцина Pfizer на 93% эффективна для предотвращения COVID-госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Александр Топчий