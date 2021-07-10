С вакцинами было связано два состояния - миокардит и перикардит.

Европейский регулятор определился с перечнем побочных эффектов вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna.

Об этом пишет BBC.

Так, "очень редким" побочным эффектом препаратов является воспаление сердца. Побочные эффекты чаще всего встречаются у молодых мужчин.

Симптомы воспаления сердца: боль в груди, ощущение удушья и учащенное сердцебиение.

Читайте такжеВОЗ изучает российский вариант коронавируса, который может представлять потенциальную угрозуС вакцинами было связано два состояния – воспаление самой сердечной мышцы (миокардит) и перикардит.

EMA выявил 145 случаев миокардита и 138 случаев перикардита из 177 миллионов введенных доз Pfizer. У Moderna – 19 случаев миокардита и 19 случаев перикардита из 20 миллионов введенных доз.

Погибло пять человек. В отчете отмечается, что это либо пожилые люди, либо люди, имеющие сопутствующие болезни.

Вакцинация в Украине

Более двух миллионов украинцев полностью вакцинированы от COVID-19. За 9 июля одну дозу вакцины от коронавируса получили 53 тыс. 820 человек, полностью иммунизированы - 60 тыс. 840 человек

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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Автор: Яна Ставская