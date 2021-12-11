У вакцинированных симптомы нового COVID-штамма протекают легче.

Большинство подтвержденных пациентов с 43 инфицированных штаммом "Омикрон"в США были вакцинированы от коронавируса, треть из них получили бустерную дозу.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Один больной был госпитализирован, более половины инфицированных - молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет. Шесть больных со штаммом "Омикрон" уже болели коронавирусом.

Самыми частыми симптомами были: кашель, усталость, заложенный нос или насморк. О смертельных случаях в отчете Центра речь не идет. Легкие симптомы наблюдались именно у вакцинированных.

Читайте такжеВОЗ: спешка с бустерными дозами усугубит неравный доступ стран к вакцинамСогласно исследованию, треть людей недавно вернулись из других стран.

Результаты согласуются с ранними отчетами из Южной Африки, где некоторые врачи заявили, что новый штамм, по-видимому, вызывает более легкие симптомы у пациентов.

В то же время в данных центра говорится о том, что первые симптомы нового штамма могут появиться через несколько недель после реального инфицирования.

Что известно о новом штамме коронавируса

4 декабря во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был ранее обнаружен.

ВОЗ подтвердила, что требуется время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

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Автор: Яна Ставская