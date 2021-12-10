Новые ограничения будут действовать ориентировочно до 6 января.

В Дании решили сократить срок действия документов о полном курсе вакцинации от коронавируса - с года, как планировалось, до 7 месяцев.

Срок действия сертификата хотят сократить из-за того, что со временем приобретенный после вакцинации иммунитет снижается, пояснил министр здравоохранения Магнус Хойнике, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Впрочем, такое правило пока не планируют распространять на подростков, потому что для них еще не предусмотрена программа ревакцинации.

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Такие изменения вступят в силу в середине января 2022 года.

Вместе с тем Дания анонсировала новые карантинные ограничения в связи с распространением штамма "Омикрон" - в стране подтвердила уже несколько сотен случаев заражения им.

Отметим, Дания - среди лидеров в Европе по показателям вакцинации от коронавируса. Впрочем, прививка хоть и защищает от тяжелого течения болезни, но не гарантирует защиту от заражения.

"Это может означать больше заражений, больше пациентов и потенциально больше госпитализаций. Есть значительный риск, что этот новый вариант приведет к критической перегрузки медицинской системы, поэтому нужны дополнительные меры", - отметила премьер-министр Метте Фредериксен.

Так, с 15 декабря в Дании закрываются начальные школы, ученики будут до рождественских каникул учиться дистанционно. А все из-за того, что сейчас количество случаев инфицирования среди детей и молодежи возросло. Школьники должны вернуться в классы 5 января.

Также с пятницы 10 декабря запрещается работа клубов и танцевальных площадок, а также проведение концертов и подобных массовых заведений с более 50 зрителями.

Рестораны и бары должны будут закрываться в полночь, продажа алкоголя после этого времени также запрещается. Во время передвижения по заведению требуется надевать маску.

Компании призывают по возможности перевести работников на дистанционную работу и отказаться от рождественских корпоративов, а в целом перед праздничными собраниями с семьей принять меры безопасности.

Такие меры будут действовать ориентировочно до 6 января.

Напомним, в Швеции и Норвегии уже ужесточили карантинные ограничения через новые вспышки коронавирус.

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Автор: Виктория Гордиенко