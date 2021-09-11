Pfizer для детей могут одобрить в октябре, для Moderna понадобится немного больше времени.

С октября в США могут разрешить прививку от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о прививке вакциной Pfizer.

Сроки названы с указанием вероятного поступления данных о клинических испытаниях вакцины, проведенных для этой возрастной категории.

Читайте такжеMicrosoft отложил возвращение сотрудников в офисы из-за COVID-19Получив полные данные, у регулятора будут просить разрешить экстренное применение Pfizer для малолетних детей.

Окончательное решение FDA может быть принято уже через три недели после подачи заявки.

Разрешение на прививку младших школьников с нетерпением ждут миллионы американцев, особенно родители, дети которых пошли в школу в этом году.

Если Pfizer покажет результаты исследований до конца сентября, то в первые несколько недель октября вакцину для детей одобрят.

В то же время другой вакцине Moderna, вероятно, понадобится на три недели больше – где-то примерно в ноябре. По словам источника, планы главного инфекциониста страны по одобрению вакцины "выглядят оптимистично".

Ранее Pfizer заявляла, что разработала COVID-вакцину для детей. Предполагается, что ее можно будет использовать в возрасте от 5 до 11 лет.

Вакцинация детей от коронавируса: что известно

В июне 2021 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации, где впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса.

Недавно украинский Минздрав утвердил рекомендации вакцинации от коронавируса детей от 12 лет в некоторых случаях. Вакцинировать детей разрешили препаратом Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Для получения прививки родителям детей 12 – 15 лет, либо ребенка в возрасте 16 – 17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

11 августа стало известно, что в США среди пациентов с COVID-19 все больше и больше детей, поэтому власти призвали ускорить одобрение детской COVID-вакцины.

1 сентября власти Кубы заявили о планах вакцинировать детей в возрасте от 2 до 18 лет своей отечественной вакциной Soberana-2.

В Украине же все COVID-вакцины рекомендованы для применения в возрасте от 18 лет.

Автор: Яна Ставская