Карантинные меры ужесточили из-за штамма "Омикрон"

Власти Румынии, где выявили первые случаи нового штамма коронавируса, ввели дополнительные карантинные меры из-за штамма "Омикрон". Новые ограничения коснуться всех, кто въезжает в страну.

Об этом сообщает Digi24

Все вакцинированные граждане Румынии и стран Европейского союза, которые въезжают из третьих стран, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, которому не более 48 часов. Невакцинированные туристы должны будут пройти 10-дневную самоизоляцию.

Граждане ЕС, въезжающие из стран-членов, должны иметь при себе сертификат о полном курсе вакцинации или справку о выздоровлении от COVID-19, или отрицательный ПЦР-тест, которому не более 72 часа. При этом непривитые туристы из стран "красной зоны" должны будут пройти двухнедельный карантин.

Кроме того, с 20 декабря для всех въезжающих в страну вводят форму местонахождения пассажира, которую будут выдавать при въезде в страну

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Впервые новый штамм B.1.1.529 был обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

ВОЗ назвала новый штамм коронавирус греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими", – отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее штамма"Дельта".

4 декабря во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был выявлен.

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Автор: Анастасия Горбачева