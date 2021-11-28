В ЮАР обеспокоены быстрым распространением нового варианта вируса среди молодых людей.

Медики из Южно-Африканской Республики (ЮАР) назвали молодых людей наиболее уязвимой группой для омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2

Об этом пишет The Times of Israel.

В стране обеспокоены быстрым распространением нового варианта вируса среди молодых людей.

Сообщается, что в больницы поступает зараженная новым штаммом COVID-19 молодежь в возрасте 20-30 лет. Они в основном невакцинированные (на 65 процентов).

Читайте такжеНовый штамм коронавируса "Омикрон" добрался до АвстралииПо словам руководителя отделения интенсивной терапии больницы поселения Соуэто на юго-западной окраине Йоханнесбурга Рудо Мативы, если заболеваемость продолжит расти, могут оказаться перегружены медицинские учреждения.

Новый штамм коронавируса "Омикрон": что известно

Известно, что новый штамм коронавируса назвали "Омикрон". Впервые его обнаружили в начале ноября, его "родиной" считается Ботсвана.

В римском детском госпитале Bambino Gesu ученые сделали первую фотографию штамма "Омикрон".

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Автор: Катерина Шварц