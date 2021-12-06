На данный момент положительный ПЦР-тест был выявлен у 10 прибывших из ЮАР граждан. В настоящее время специалисты устанавливают штаммы.

В России впервые выявили штамм коронавируса "Омикрон". Он подтвердился у двух граждан, прибывших из ЮАР.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "Омикрон", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Всего, по данным ведомства, положительный ПЦР-тест выявлен у 10 прибывших из ЮАР граждан. В настоящее время специалисты устанавливают штаммы.

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Как писал УНИАН, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность", поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее штамма "Дельта".

4 декабря во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был выявлен.

Ранее первые два случая заражения штаммов коронавируса "Омикрон" выявили в Румынии. Заболевшие посещали Южную Африку.

Мутация коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко