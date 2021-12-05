Эксперт напомнила, что в Украине сегодня также распространяется штамм "Дельта", который дает тяжелые осложнения.

Поводов для страха из-за появления нового штамма коронавируса "Омикрон" нет, но и меры профилактики распространения Covid никто не отменял.

Об этом рассказала эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире телеканала "Украина 24".

"Бояться не нужно, нужно просто иметь актуальную информацию. Но, к сожалению, мы мало знаем об этом новом варианте. Неделя уже прошла, как мы услышали вообще о нем. То есть возможно, через две недели мы будем иметь больше информации, которая нам позволит сказать - нужно вводить какие-то новые меры, или нужно просто выполнять те меры защиты, которые мы уже знаем и выполняем. Поэтому пока такой информации, которая бы говорила о том, что нас ждет что-то такое, чего надо бояться, нет", - сказала Мухарская.

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Она отметила, что первыми пациентами с "Омикроном" были молодые люди, они перенесли болезнь относительно легко. Однако этот штамм имеет тенденцию быстро распространяться, что следует учитывать.

"Мы знаем, что первые люди, которые заболели, это были студенты, то есть молодые люди. Они нормально перенесли. Были ли они привиты - я вам не могу сказать, но они нормально перенесли. И действительно, пока нет информации о каких-то тяжелых смертельных случаях, но то, что 40 стран уже вовлечены (в эпидемию "Омикрон", - ред.), говорит о том, что вирус распространяется достаточно быстро. Потому что - где Северная Африка, а где европейские страны. За неделю он в определенной степени распространился", - сказала Мухарская.

Она напомнила, что в Украине также распространяется штамм "Дельта", который дает тяжелые осложнения.

"Бояться нечего, но выполняем все, что нужно выполнять, и в первую очередь надо вакцинироваться. Мы также должны понимать, что у нас сейчас есть штамм "Дельта", которой вызывает достаточно тяжелые формы этого заболевания", - сказала Мухарская.

По словам эпидемиолога, среди экспертов есть версия, что вирус может "самоуничтожиться".

"Некоторые эксперты говорят, что вирус может пойти на спад. Он не будет иметь ниши для распространения среди населения, особенно если население защищено, и вирус пойдет на самоуничтожение. Есть информация, например, из Японии. В этой стране еще месяц назад мы слышали ужасные цифры - по несколько десятков тысяч человек ежесуточно болели. На сегодня там есть информация о том, что болеют ежедневно примерно по 100 человек в сутки. Но пока трудно сказать, что мы победили, или человечество победило этот вирус, потому что есть его распространение. Также видим, например, в той же Германии заболеваемость уже в определенной степени пошла на снижение, а потом снова пошла в рост", - сказала Мухарская.

Новый штамм коронавируса: Омикрон

Как сообщал УНИАН, новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

4 декабря во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был обнаружен.

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Автор: Александр Топчий