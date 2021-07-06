Спад совпал с распространением варианта "Дельта" и прекращением ограничений социального дистанцирования в Израиле.

Израиль сообщил о снижении эффективности вакцины Pfizer против COVID-19 в предотвращении инфекций и симптоматическим заболеванием.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля, эффективность упала до 64% с 6 июня. В то же время вакцина оказалась на 93% эффективной в предотвращении госпитализаций и серьезных заболеваний, вызванных коронавирусом.

Отмечается, что в мае был опубликован отчет о том, что две дозы вакцины Pfizer обеспечили более 95% защиты от инфекции, госпитализаций и тяжелых заболеваний.

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Представитель Pfizer отказался комментировать данные из Израиля, но сослался на другие исследования, которые показывают, что антитела, вызванные вакциной, как и раньше способны нейтрализовать все протестированные варианты, включая вариант "Дельта", хотя и в меньшей степени.

Спад совпал с распространением варианта "Дельта" и прекращением ограничений социального дистанцирования в Израиле.

Отметим, что уже около 60% населения Израилю получили хотя бы одну прививку Pfizer и количество ежедневных COVID-случаев снизилось с более чем 10 тысяч в январе до однозначных цифр прошлого месяца. Это заставило Израиль отказаться от почти любого социального дистанцирования, а также от требования носить маски, хотя последнее частично восстановили в последние дни.

Напомним, в начале июня Министерство здравоохранения Израиля заявило, что обнаружило небольшую количество случаев миокардита (воспаление сердечной мышцы), наблюдаемое в основном у молодых мужчин, получивших вакцину Pfizer. Сообщается, что существует вероятная связь между получением второй дозы вакцины и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет.

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Автор: Виктория Гордиенко