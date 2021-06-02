В Израиле было зарегистрировали 275 случаев миокардита в период с декабря 2020 года по май 2021 года среди 5 млн привитых людей.

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало результаты исследования о случаях воспаления сердца у молодых мужчин, которые привились от COVID-19 вакциной компании Pfizer.

Данное исследование было призвано выяснить вероятную связь между вакцинацией и воспалением сердца, известного как миокардит. О возникновении миокардита у вакцинированных Минздрав Израиля сообщил 26 апреля.

О подобных случая 23 мая заявили и в США. Там у подростков фиксируют проблемы с сердцем после COVID-вакцинации.

В Израиле было зарегистрировали 275 случаев миокардита в период с декабря 2020 года по май 2021 года среди 5 млн привитых людей, передает US News со ссылкой на результаты исследования.

Большинство пациентов, перенесших воспаление сердца, провели в больнице не более четырех дней, и 95% случаев были классифицированы как легкие. Исследование проводили три группы ученых.

Читайте такжеЕврокомиссия разрешила прививать вакциной Pfizer детей от 12 летИсследование показало, что "существует вероятная связь между приемом второй дозы (вакцины Pfizer) и появлением миокардита среди мужчин в возрасте от 16 до 30 лет".

Согласно полученным данным, такая связь чаще наблюдалась среди мужчин в возрасте от 16 до 19 лет, чем в других возрастных группах.

В ожидании этого отчета Минздрав Израиля отложил предоставление права на вакцинацию детям в возрасте от 12 до 15 лет. Однако, параллельно с публикацией этих результатов комитет министерства одобрил вакцинацию подростков. «Комитет дал зеленый свет вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет, и это станет возможным со следующей недели», - сказал Нахман Эш, израильский координатор по борьбе с пандемией.

Что такое миокардит

Миокардит – это воспалительное заболевание миокарда, которое возникает в результате воздействия различных факторов и сопровождается инфильтрацией иммунными клетками и некрозом кардиомиоцитов.

Основными симптомами миокардита (нарушение сердечных функций) являются: чувство усталости, боли в области сердца, одышка, повышенное потоотделение, учащенное сердцебиение.

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Автор: Ирина Погорелая