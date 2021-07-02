В Украине также будут введены более быстрые методы, которые позволяют на уровне областей выявлять “Дельту”.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине есть четыре лаборатории, которые могут выявлять штамм “Дельта”.

Об этом он сообщил в эфире программы «Сніданок з 1+1».

“Это (секвенирование — УНИАН) довольно сложное исследование, оно дорогостоящее и проводится достаточно долго. Сейчас в Украине работает по крайней мере четыре лаборатории, которые смогут выявлять такой штамм и расшифровывать именно геном вируса”, - заявил он.

В то же время, по словам Кузина, ВОЗ внедряет более простые и быстрые методы определения именно “Дельта”-штамма, и в Украине подобные методы использовали по выявлению “Альфа”, “Бета” и “Гамма” штаммов - тех мутаций, которые были обнаружены ранее.

Читайте такжеШтамм коронавируса “Дельта” больше поражает подростков - Минздрав (видео)“Скорее всего, мы будем полноценно использовать потенциал этих четырех учреждений — это Национальная академия наук, Центр общественного здоровья и некоторые частные учреждения. Мы также будем вводить более быстрые методы, которые позволяют на уровне областей выявлять “Дельту”, - добавил главный санврач.

Появление штамма коронавируса "Дельта" в Украине

Один из самых опасных из известных ныне штаммов коронавируса «Дельта» уже зафиксировали в Украине.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B.1.617.2 - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм «Дельта» будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и привести к более тяжелым последствиям, чем в западных странах.

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Автор: Константин Гончаров