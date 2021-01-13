Министерство здравоохранения Израиля опубликовало список самых распространенных недомоганий, на которые жаловались вакцинированные граждане.
Читайте такжеNature: Ученые выяснили, как у больных COVID-19 начинается смертельная пневмонияОб этом пишет newsru.co.il.
Сейчас первую прививку сделали около двух миллионов израильтян. 376 из них, в основном в возрасте от 40 до 60 лет, жаловались на боль в месте укола.
113 жаловались на слабость, 97 - на головную боль, 76 - имели легкую аллергическую реакцию, 71 - на покраснение и воспалении в месте укола, 51 - на сложности с передвижением, 7 - на тошноту и рвоту.
В минздраве отмечают, что у граждан нет причин для волнения, так как такие побочные эффекты возможны.
Вакцинация от коронавируса в Израиле
- Прививки в Израиле проводят вакциной, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером - компанией Pfizer. Вакцинацию начали 19 декабря 2020 года.
- Нетаньяху заявил, что целью правительства во время кампании вакцинации является сделать прививку по меньшей мере 5,5 миллиона израильтян. По мнению премьера, достижение этой отметки позволит остановить эпидемию COVID-19 в стране.
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