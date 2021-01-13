Первую прививку сделали около двух миллионов израильтян.

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало список самых распространенных недомоганий, на которые жаловались вакцинированные граждане.

Читайте такжеNature: Ученые выяснили, как у больных COVID-19 начинается смертельная пневмонияОб этом пишет newsru.co.il.

Сейчас первую прививку сделали около двух миллионов израильтян. 376 из них, в основном в возрасте от 40 до 60 лет, жаловались на боль в месте укола.

113 жаловались на слабость, 97 - на головную боль, 76 - имели легкую аллергическую реакцию, 71 - на покраснение и воспалении в месте укола, 51 - на сложности с передвижением, 7 - на тошноту и рвоту.

В минздраве отмечают, что у граждан нет причин для волнения, так как такие побочные эффекты возможны.

Вакцинация от коронавируса в Израиле

Прививки в Израиле проводят вакциной, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером - компанией Pfizer. Вакцинацию начали 19 декабря 2020 года.

Нетаньяху заявил, что целью правительства во время кампании вакцинации является сделать прививку по меньшей мере 5,5 миллиона израильтян. По мнению премьера, достижение этой отметки позволит остановить эпидемию COVID-19 в стране.

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Автор: УНИАН