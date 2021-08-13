В Израиле уже открыто 120 центров быстрого тестирования на коронавирус.

В Израиле с 18 августа должны начать тестировать на коронавирус детей от 3-х лет перед посещением школ, бассейнов, отелей и спортзалов. Власти объясняют такое решение тем, что несмотря на большой процент COVID-вакцинированных взрослых, вирус может распространяться в дальнейшем.

Как пишет The Guardian, премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что со следующей среды государство будет финансировать неограниченное количество тестов для детей в возрасте от 3 до 11 лет.

В Израиле уже открыто 120 центров быстрого тестирования на коронавирус. Скрининг на этих станциях стоит 52 шекеля (около 17 евро).

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По словам Беннетта, власти страны также думают над тем, чтобы снизить возраст для дополнительной кампании вакцинации от коронавируса. В частности речь идет о введении третьей дозы препарата уже вакцинированным гражданам. До этого предполагалось, что третья прививка от коронавируса будет предлагаться только людям старше 60 лет.

Вакцинация третьей дозой от коронавируса

Напомним, в ВОЗ выступают против проведения третьих прививок от COVID-19. Однако Франция и Германия намерены уже с сентября начать вакцинацию отдельных категорий населения третьей дозой.

4 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус призвал более богатые страны отсрочить третьи прививки от коронавируса по меньшей мере до конца сентября, пока по крайней мере 10% населения каждой страны мира не будут вакцинированы от коронавируса.

Со 2 августа в Израиле начали прививку третьей дозой вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 производства Pfizer / BioNTech. Министерство здравоохранения решило в первую очередь вакцинировать граждан старше 60 лет.

Вместе с тем в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что пока не будут принимать решения по введению бустерной третьей дозы вакцины от COVID-19. Сейчас Минздрав рассматривает возможность проведения полной ревакцинации от COVID-19 через год после базовой.

Автор: Виктория Гордиенко