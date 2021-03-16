Органы здравоохранения выявили несколько случаев пациентов с симптомами COVID-19, но чьи ПЦР-тесты были отрицательными.

Во Франции в регионе Бретань обнаружили новый вид коронавируса SARS-CoV2. Сейчас продолжаются исследования, по сложности его проявлений и способности к распространению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

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Органы здравоохранения обнаружили в Бретани несколько случаев пациентов с симптомами COVID-19, но ПЦР-тесты которых были негативными.

Речь идет о кластере в больничном центре Ланнион (Кот-д'Армор). 13 марта там было обнаружено 79 случаев, в том числе 8 случаев нового варианта. Анализы, проведенные Институтом Пастера, обнаружили "новый вариант (...), имеющий девять мутаций в области, кодирующей белок S".

Сейчас во Франции опасаются, что это неопределяемый вариант и его распространения не будет замечено.

Исследования еще не подтвердили, что вариант более заразен или опасен, чем "обычный" вариант.

"Первые анализы этого нового варианта не позволяют сделать вывод ни о серьезности, ни о повышенной заразности по сравнению с первоначальным вирусом", - сообщили в Минздраве Франции, но исследования продолжаются.

Органы здравоохранения Франции уже передали данные о новом варианте в международные органы здравоохранения.

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Автор: Виктория Гордиенко