В связи с ослаблением карантина в Ирландии на рабочие места смогут вернуться от 100 до 150 тысяч граждан.
Об этом сообщил премьер-министр Лео Варадкар, передает The Guardian.
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Число претендентов на временные социальные пособия по безработице выросло, как только правительство усилило ограничения в сентябре.
Варадкар призвал людей, которые рассматривают возможность возвращения из-за рубежа на Рождество, не путешествовать без крайней необходимости, в противном случае соблюдать все карантинные ограничения.
21 октября правительство Ирландии усилило карантинные ограничения, введя на 6 недель запрет на работу магазинов, парикмахерских, салонов красоты и др. В стране открытыми остались лишь продуктовые маркеты и аптеки.
Самих ирландцев обязали передвигаться в радиусе всего 5 км от дома и по возможности ограничить общение с родственниками.
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