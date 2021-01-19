В некоторых случаях коронавирусная инфекция очень сильно поражает легкие.

Коронавирусная инфекция уже долгое время свирепствует по всему миру. Вирус может вызвать у человека ряд осложнений, среди которых - тяжелая пневмония (воспаление легких). Легкие является тем органом, который больше всего страдает во время болезни COVID-19.

Пневмония – что это за болезнь

Читайте такжеКоронавирус: основные симптомы и признаки болезни COVID-19Пневмония, или воспаление легких –форма острой респираторной инфекции, поражающая прежде всего альвеолы (микропузырьки, которые являются основным функциональным элементом легких).

У здорового человека альвеолы наполнены воздухом. Во время пневмонии у них накапливаются гной и жидкость, затрудняющие газообмен и обуславливающие боль во время дыхания. Такой больной нуждается в скорейшей диагностике и стационарном лечении в специализированных медицинских учреждениях.

Вызывать воспаление легких могут вирусы, бактерии и грибки.

Симптомы пневмонии

Симптомы вирусной и бактериальной пневмонии в целом схожи. Однако в случае с вирусной пневмонией признаки заболевания могут быть более разнообразными. В случае появления какого-либо из нижеуказанных симптомов следует сразу обратиться к врачу.

Самые частые симптомы пневмонии:

повышение температуры тела (38-39 °C, реже – 37,2-37,4 °C)

лихорадка

кашель с выделением слизисто-гнойной (зеленой) или даже гнойной мокроты, иногда может быть "сухое" покашливание

ощущение нехватки воздуха, снижение аппетита

усталость, сонливость, потливость

одышка вследствие физической нагрузки, иногда боль за грудиной

втяжение грудной клетки во время вдоха западает ее нижняя часть (у здорового человека грудная клетка расширяется во время вдыхания)

свистящие хрипы во время дыхания (чаще вирусных инфекций).

Иногда больным грудным детям трудно пить или глотать пищу, у них падает температура тела, появляются судороги, возможно даже потери сознания.

Во время пневмонии часто выслушивают хрипы в легких, но это удается не всегда. Диагностируют болезнь с помощью рентгена и компьютерной томографии, пульсоксиметрии, анализа крови и мокроты.

Воспаление легких при COVID-19

Причиной воспаления легких в случае с COVID-19 является коронавирус SARS-CoV-2.

Коронавирусная пневмония, по данным Всемирной организации здравоохранения, обычно поражает легкие в трех фазах: репликация (размножение) вируса, иммунная гиперреактивность, разрушение легких.

В первые дни инфекции новый коронавирус быстро проникает в клетки легких человека.

Нетяжелая пневмония

Пациенты с нетяжелой формой пневмонии обычно не имеют признаков дыхательной недостаточности. Кашель может быть с мокротой, могут выслушиваются влажные хрипы. Во время компьютерной томографии выявляется очаги воспаления в легких, как правило, мелких по размеру.

Тяжелая пневмония

При тяжелой пневмонии у подростков или взрослых наблюдается лихорадка либо подозрение на респираторную инфекцию, плюс частота дыхания около 30 вдохов/мин., выраженная дыхательная недостаточность.

Читайте такжеКак защититься от коронавируса: основные правила и рекомендацииУ ребенка с кашлем или затруднением дыхания может быть также одно из следующего: центральный цианоз (появление синюшного оттенка кожных покровов и слизистых оболочек); хрипы, напряжение грудной клетки; отказ от грудного кормления и питья, вялость или потеря сознания, судороги; участие вспомогательных мышц в дыхании, частое дыхание.

Самых тяжелых пациентов с коронавирусной пневмонией подключают к аппаратам искусственного дыхания, однако не все могут вернуться потом к самостоятельному дыханию из-за поражения не только легких, а также и мозга.

Как коронавирус влияет на легкие

Легкие больного COVID-19 меняются не только снаружи, но и внутри – из-за тромбов. По словам врача Львовского областного морга Дмитрия Бондарева, легочная ткань становится очень плотной и они больше напоминают печень.

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Автор: УНИАН