Соблюдение ряда советов специалистов поможет минимизировать риск заражения коронавируса.

Уже некоторое время мир противодействует коронавирусной инфекции, а специалисты работают над разработкой вакцины. Тем временем количество случаев болезни COVID-19, к сожалению, ежедневно растет. Поэтому, чтобы минимизировать риск инфицирования коронавирусом, очень важно знать элементарные способы профилактики.

Как защититься от COVID-19: правила и рекомендации

Чтобы обезопасить себя и близких от инфицирования коронавирусом, следует соблюдать ряд рекомендаций, подготовленных Министерством здравоохранения Украины и Всемирной организацией здравоохранения.

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Социальная дистанция

Так, следует держаться от людей на расстоянии не менее 1,5 метра, особенно если у них наблюдается кашель, насморк и повышенная температура. Внутри помещения необходимо соблюдать дополнительную дистанцию. Чем на большем расстоянии от других людей оставаться – тем безопаснее будет.

Использование защитной маски

Нужно выработать привычку носить маску в людных местах. Прежде чем надеть или снять маску специалисты ВОЗ советуют провести гигиеническую обработку рук.

Носить маску нужно так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок. Менять ее следует каждый час или как только она стала влажной.

Запрещено трогать внешнюю часть маски руками. Если все же прикоснулись, нужно помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком.

Снимать маску надо правильно: не прикасаясь к ее внешней поверхности, снять маску за резинки, свернуть и выбросить в мусорку. Нельзя повторно ее использовать.

Кроме того, в Минздраве не рекомендуют использовать марлевые маски, поскольку они не обеспечивают должного уровня защиты.

Что касается того, какой вид маски подойдет в разных ситуациях, то людям, принадлежащим к одной из групп риска, стоит носить тканевую маску. Это особенно важно в случае невозможности соблюдения безопасной дистанции, в частности в закрытых и плохо вентилируемых людных местах.

Медицинскую / хирургическую маску надо использовать в следующих случаях: людям старше 60 лет; лицам, имеющим хронические заболевания; людям, которые отметили у себя плохое самочувствие; тем, кто ухаживает за больным членом семьи.

Соблюдение элементарных правил гигиены

Нужно регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их с мылом. Это позволят устранить возможное микробное загрязнение рук, в том числе вирусное.

Следует стараться не трогать руками глаза, нос и рот. Человек прикасается руками к многим поверхностям, поэтому существует вероятность попадания на них вирусных частиц, которые могут попасть в организм и вызвать заболевание.

Обязательно надо прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой во время кашля или чихания. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить в бак с крышкой и вымыть руки.

Не лишней будет регулярная обработка и дезинфекция поверхностей, особенно тех, к которым часто прикасаются люди, например, дверных ручек, кранов и дисплеев телефонов.

Также среди рекомендаций призыв не есть сырое мясо и яйца, употреблять их следует после термической обработки.

Известный педиатр Евгений Комаровский, в свою очередь, отметил, что важно, чтобы на момент встречи с вирусом, организм был способен ему противостоять, иначе тот получает все условия для размножения. Поэтому специалист советует украинцам, в частности, чаще дышать чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью (40-60%).

Как гарантировать безопасное эпидемиологическое окружение

Специалисты ВОЗ рекомендуют избегать крытых помещений, в которых люди держатся кучно или контактируют. Лучше проводить встречи на улице – это гораздо безопаснее, чем в помещении, особенно, если площадь помещения небольшая, а естественная вентиляция неудовлетворительная.

В общем нужно избегать людных мест и закрытых помещений. Если это невозможно, то следует соблюдать профилактические меры.

Симптомы коронавируса: что делать в случае появления

Прежде всего медики призывают не заниматься самолечением и сразу обращаться к семейному врачу, как только почувствовали симптомы заболевания.

Читайте такжеКоронавирус: основные симптомы и признаки болезни COVID-19К наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся следующие: повышение температуры тела, сухой кашель и утомляемость. Несколько менее распространенными симптомами являются потеря вкусовых ощущений или потеря обоняния, различные болевые ощущения, головная боль, боль в горле, ощущение заложенности носа, покраснение глаз, диарея или кожная сыпь.

При наличии слабо выраженных симптомов заболевания (кашель, головная боль, небольшое повышение температуры) специалисты ВОЗ призывают оставаться дома на самоизоляции до выздоровления.

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Автор: Алина Вишневская