По данным правительства, в стране 13% случаев COVID-19 - это заражение детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Индонезия одобрила вакцину Sinovac от коронавируса для детей в возрасте 6-11 лет.

Как пишет Reuters, об этом сообщило агентство страны по пищевым продуктам и лекарствам.

"Одобрение было приятной новостью. Мы уверены, что вакцинация детей является неотложным делом, особенно сейчас, когда началось очное обучение", – говорит руководитель агентства Пенни К. Лукито.

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Ранее в Индонезии, где есть более 200 миллионов доз китайской вакцины, прививали все категории населения, в том числе детей от 12 лет.

И хотя, по данным местного министерства здравоохранения, случаи COVID-19 среди школьников "относительно низкие", вакцинация детей 6-11 лет может начаться в начале следующего года.

По данным правительства, в стране 13% случаев COVID-19 - это заражение детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Чили и Камбоджа также одобрили вакцину Sinovac для детей младшего возраста.

Как писал УНИАН, в июле Индонезия была эпицентром COVID-19 в Азии, а вариант "Дельта" вызвал рост количества инфекций и смертей, хотя оба показателя резко упали.

На сегодня Индонезия вакцинировала около 27% населения, которое составляет 270 миллионов.

Напомним, что в США детей в возрасте от 5 до 11 лет, вероятно, начнут вакцинировать против COVID-19 в первой половине ноября. Вакцина Pfizer используется в США для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В Украине Министерство здравоохранения разрешило вакциной "Pfizer" вакцинировать детей от 12 лет при наличии всех рутинных прививок.

Вакцинация детей от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко