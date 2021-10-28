В Украине уже можно свободно прививать от COVID-19 детей старше 12 лет.

Детям, которые в Украине пройдут вакцинацию от COVID-19, будут выдавать справку о прививках. Это не буде отдельный документ, а традиционная форма "063", которая содержит данные о всех прививках ребенка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам главы национальной группы экспертов по иммунизации Федора Лапия, о COVID-сертификате или свидетельстве о вакцинации пока речь не идет.

Читайте такжеПациенты COVID-реанимаций призвали украинцев вакцинироватьсяСейчас в Украине уже можно свободно прививать от COVID-19 детей старше 12 лет. Раньше разрешали вакцинировать только подростков из групп риска.

Чтобы привиться надо получить направление от педиатра. Выбрать вакцину нельзя, детям пока что будут колоть только Pfizer.

Лапий объяснил, что разрешение на вакцинацию дали, потому что среди детей тоже есть случаи тяжелого течения болезни и смерти. Опыт прививок от COVID-19 показывает, что это безопасно.

Как ранее сообщает УНИАН, в Украине разрешили прививать от COVID-19 детей 12+. Всех желающих, а не только тех, кто принадлежит к группам риска, как было раньше. Детей прививают только Pfizer и нужно иметь направление педиатра.

Автор: Анастасия Горбачева