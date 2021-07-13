Индонезия заняла первую позицию в списке стран по количеству инфицированных COVID-19, обогнав Британию, Индию и Россию.

За сутки в мире выявили 390 026 новых случаев COVID-19. Лидером по числу заражений стала Индонезия.

По данным сайта Worldometers, в частности, в Индонезии - 40 427 случаев, в Великобритании - 34 471, в Индии - 30 827. Кроме того, в России - 25 140 заражений, в Иране - 20 829.

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Украина с 174 больными находится на 84 месте в мире между Мальтой и Норвегией, а в Европе - на 18 месте.

За сутки 6387 человек в мире умерли. По этому показателю Украина на 58 месте в мире и на 8 - среди европейских стран.

Напомним, что в Украине за последние сутки выявили 481 новый случай COVID-19, в частности, заболели 28 детей и 11 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 249 человек, умерли – 36.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2 млн 241 тыс. 698 человек, выздоровели – 2 млн 178 тыс. 279, умерли – 52 тыс. 640.

Коронавирус в мире: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко