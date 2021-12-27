Умерший 80-летний мужчина получил две дозы вакцины против COVID-19 и имел сопутствующие заболевания.

В Австралии зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает австралийская газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на официальную статистику штата.

Отмечается, что о смерти, связанной с вариантом COVID-19 "Омикрон", сообщили в штате Новый Южный Уэльс. Там в больнице скончался 80-летний мужчина, проживавший в заведении ухода за пожилыми людьми, где и заразился.

Недавно COVID-19 заразились 33 жителя и 11 сотрудников указанного заведения.

Также уточняется, что умерший мужчина получил две дозы вакцины против COVID-19 и имел сопутствующие заболевания.

В медицинской службе штата из-за первой смерти от "Омикрона" призвали к скорейшему введению третьей бустерной дозы вакцины от коронавируса всем уязвимым категориям населения.

Новый штамм коронавируса "Омикрон": что известно

Как сообщал УНИАН, новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке, 24 ноября.

Читайте такжеAstraZeneca заявила, что третья доза ээ вакцины усиливает иммунитет к "Омикрону"Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой"Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

В ВОЗ также заявили об обеспокоенности в связи с распространением нового штамма коронавирус "Омикрон". Там ожидают, что количество тяжелых случаев и смертей вскоре увеличится. Ранее организация предварительно назвала этот штамм менее опасным, чем "Дельта".

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее штамма "Дельта".

Ранее УНИАН уже сообщал, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее, чем вариант "Дельта", и может заражать людей, которые вакцинированы или выздоровели от COVID-19.

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