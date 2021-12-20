В ВОЗ призвали Китай, где коронавирус SARS-CoV-2 был впервые обнаружен, предоставить данные и информацию, связанные с его происхождением.

Штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее, чем вариант "Дельта", и может заражать людей, которые вакцинированы или выздоровели от COVID-19.

Как сообщает Reuters, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник.

"В настоящее время есть убедительные доказательства того, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем вариант "Дельта". И более вероятно, что люди, вакцинированные или выздоровевшие от COVID-19, могут быть инфицированы или повторно инфицированы", - сказал гендиректор ВОЗ.

При этом команда ВОЗ надеется, что с разработкой вакцин второго и третьего поколения, дальнейшими разработками противомикробных препаратов и других инноваций 2022 год станет годом прекращения пандемии.

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"Если мы сможем свести передачу вируса к минимуму, то сможем положить конец пандемии", - сказал главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

В то же время глава ВОЗ призвал Китай, где коронавирус SARS-CoV-2 был впервые обнаружен, предоставить данные и информацию, связанные с его происхождением, чтобы помочь в дальнейшем реагировании.

Новый штамм коронавируса: Омикрон

Как сообщал УНИАН, новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

В ВОЗ также заявили об обеспокоенности в связи с распространением нового штамма коронавирус "Омикрон". Там ожидают, что количество тяжелых случаев и смертей вскоре увеличится. Ранее организация предварительно назвала этот штамм менее опасным, чем "Дельта".

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

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Автор: Екатерина Гирнык