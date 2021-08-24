Доклад могут представить уже сегодня, 24 августа.

В США анонсировали доклад, в котором будет сообщено о происхождении коронавируса. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, доклад могут представить уже сегодня, 24 августа.

Об этом говорится в заявлении Псаки, которое размещено на сайте Белого дома.

По словам Псаки, первым доклад увидит президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Уже потом информацию из доклада могут узнать представители СМИ.

Также она отметила, что доклад могут представить уже 24 августа. Однако на подготовку к общедоступной редакции может потребоваться несколько дней.

Читайте такжеВакцина Pfizer стала первой, получившей окончательную лицензию в США"Точной даты у меня нет, однако я ожидаю, что это осуществится уже через несколько дней", - отметила Псаки.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ВОЗ серьезно взялись за изучение COVID-19. Эксперты создают новую группу и запускают международное исследование.

Кроме этого уже известно, что разведка США получила секретные данные из Уханьской лаборатории о COVID-19.

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Автор: Полина Кузенко