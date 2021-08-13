В ВОЗ также призвали правительства всех стран мира деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований происхождения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения создает новую группу экспертов, которая будет работать над выяснением происхождения смертельного вируса COVID-19.

Как говорится в заявлении ВОЗ, группа экспертов будет называться "Международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов" (SAGO) и будет отвечать за консультирование организации по вопросам разработки глобальной структуры для систематического изучения возникновения будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом. В отношении коронавируса SAGO будет поддерживать быстрое проведение исследований.

"Объявив открытый конкурс на выдвижение кандидатур в SAGO, ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все государства-члены", - говорится в сообщении.

При этом в организации призвали правительства всех стран деполитизировать ситуацию и сотрудничать для ускорения исследований происхождения коронавирус и работать для разработки общей структуры для будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом.

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"Этот открытый призыв направлен на то, чтобы обеспечить выявление широкого спектра научных навыков и опыта для консультирования ВОЗ по вопросам исследований, необходимых для определения происхождения любого будущего патогена с пандемическим потенциалом", - говорится в сообщении.

ВОЗ также надеется на продолжение предыдущих миссий в Китай по изучению происхождения вируса для того, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.

Вместе с тем ВОЗ также запускает новое международное исследование, которое поможет изучить COVID-19. Как пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro, исследование направлено на сбор стандартизированных данных о коронавирусе по всему миру.

В ISARIC объяснили, что длительная пандемия коронавируса остается одним из наименее понятных аспектов и стала "глобальным кризисом в области здравоохранения". При этом пока мало что известно о том, почему некоторые люди, которые прошли острую фазу инфекции, испытывают трудности с выздоровлением и страдают от стойких симптомов, таких как одышка, сильная усталость и заболевание головного мозга, а также сердечные и неврологические расстройства.

"Существует потребность в оптимизации и стандартизации сбора и передачи клинических данных между исследованиями (в частности, клиническими испытаниями) и клинической практикой для этого состояния", - говорят в организации.

Как сообщал УНИАН, есть две версии происхождения коронавируса - ими поделилась разведка США.

Пандемия коронавируса в мире: что известно

Автор: Виктория Гордиенко