Китай всячески скрывает важные данные по коронавирусу от мирового сообщества.

Американские ученые исследуют раздобытые разведкой данные из Уханьской лаборатории в Китае о первой в мире вспышке коронавируса, который произошел в данном регионе.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Документы содержат гигантский перечень генетических данных, взятых из образцов вируса, изученных в китайской лаборатории.

Неизвестно, как и когда разведки достали секретную информацию. Один из собеседников предположил, что США просто взломали серверы.

Читайте такжеКомпания Moderna заявила о необходимости третьей дозы вакциныПри этом в Соединенных Штатах уже столкнулись с проблемой по подбору кадров, поскольку спецслужбам нужны не только правительственные ученые, которые смыслят в расшифровке сложного генетического секвенирования и имеют соответствующий уровень допуска, но и специалисты, разговаривающие на мандаринском диалекте.

Ученые пытаются установить, каким образом вирус перешел от животного к человеку и какова вероятность, что COVID-19 распространился из-за лабораторного сбоя.

Некоторые ученые скептически относятся к этому, поскольку важная информация может быть на тех образцах, которые к американской разведки не попали.

Исследования полученных образцов будет недостаточно, чтобы доказать происхождение коронавируса, но официальным лицам все равно надо будет собрать воедино другие контекстные подсказки, чтобы установить истину.

"Самыми ценными техническими данными в этом смысле являются генетические последовательности, записи в базе данных и контекстная информация о происхождении образцов, времени и места их взятия", – пояснил один из собеседников телеканала, знакомый с расследованием.

Эксперты ВОЗ еще в начале 2020 года прибыли в Ухань, чтобы установить истоки появления инфекции. Эксперты организации назвали маловероятной версию лабораторного происхождения COVID-19.

Весной и в начале лета в американских СМИ стали появляться материалы о признаках утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане. Тогда президент США Джо Байден потребовал от разведки усилить сбор данных, касающихся происхождения COVID-19.

22 июля заместитель главы Нацкомиссии по здравоохранению Китая Цзэн Исинь заявил, что страна не будет сотрудничать с ВОЗ в рамках второго этапа исследования происхождения вируса.

Также в Китае продолжают отрицать, что несколько сотрудников Уханьского института вирусологии заболели неизвестным вирусом незадолго до первых задокументированных случаев COVID-19 в регионе.

Этому предшествовало заявление главы ВОЗ, что преждевременно исключать версию о том, что коронавирус распространился из-за утечки в лаборатории.

Автор: Яна Ставская