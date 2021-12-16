Эта особенность нового варианта может способствовать более быстрому распространению от человека к человеку.

Новый штамм коронавируса"Омикрон" размножается в образцах тканей, взятых из бронхов, примерно в 70 раз быстрее, чем предыдущие варианты, в том числе "Дельта".

Эта особенность этого варианта может способствовать более быстрому распространению от человека к человеку, свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Гонконга, пишут The Guardian и Reuters.

Исследование также выявило, что новый вариант коронавируса рос в 10 раз медленнее в легочной ткани, что, по словам авторов исследования, может быть показателем менее тяжелого течения заболевания.

Исходные данные были получены в результате экспериментов с использованием образцов легочной ткани, взятых у пациентов во время операции. За 24 часа штамм "Омикрон" повторялся примерно в 70 раз больше, чем "Дельта" и оригинальный вариант коронавируса. Хотя бронхи не являются верхними дыхательными системами, ученые утверждают, что это может привести к большему вирусовыделению у человека и более легкой передаче инфекции.

Отмечается, что официальный отчет о результатах находится на экспертной оценке для публикации и не был выпущен исследовательской группой.

Руководитель группы ученых Майкл Чан Чи-Вай отметил, что результат следует интерпретировать с осторожностью, поскольку тяжелое заболевание определяется не только тем, как быстро реплицируется вирус, но и иммунным ответом человека.

"Заражая гораздо больше людей, очень заразный вирус может вызвать более тяжелое заболевание и смерть, даже если сам вирус может быть менее патогенным", - сказал Чан Чи-Вай. "Поэтому вместе с нашими недавними исследованиями, которые показывают, что вариант "Омикрон" может быть отчасти устойчивым к иммунитету от вакцин и прошлой инфекции, общая угроза от этого штамма, вероятно, будет очень значительной", - добавил он.

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По словам исследователей, структурная модель того, как вариант "Омикрон взаимодействует с клетками и антителами, проливает свет на его поведение и поможет в разработке нейтрализующих антител.

Новый штамм коронавируса: Омикрон

Как сообщал УНИАН, новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

В ВОЗ также заявили об обеспокоенности в связи с распространением нового штамма коронавирус "Омикрон". Там ожидают, что количество тяжелых случаев и смертей вскоре увеличится. Ранее организация предварительно назвала этот штамм менее опасным, чем "Дельта".

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

14 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 77 странах. По его мнению, "Омикрон" может присутствовать и в других странах, даже если еще не обнаружен.

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Автор: Александр Топчий