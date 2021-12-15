По словам экспертов из Южной Африки, где впервые обнаружили "Омикрон", люди должны обратить внимание на пять симптомов.

Симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон", который может заразить огромное количество людей по всему миру, похоже, очень отличается от предыдущей мутации.

По словам экспертов из Южной Африки, где впервые обнаружили "Омикрон", люди должны обратить внимание на пять симптомов, пишет ТСН со ссылкой на The Metro.

Эти пять симптомов несколько отличаются от хорошо известной тройки "лихорадка, кашель и потеря обоняния". Первые отчеты показывают, что симптомы "Омикрона" – это першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах и ночная потливость.

Читайте такжеВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей среди заболевших "Омикроном"

В свою очередь, врач Анжелик Кутзи, глава Южноафриканской медицинской ассоциации, отметила, что новый штамм коронавируса сейчас рассматривается как "легкая болезнь". Но на самом деле это "другая картина во время госпитализации, особенно у непривитых".

Людей с тремя традиционными симптомами призывают сделать ПЦР-тест как можно скорее.

Штамм коронавируса "Омикрон": что известно

Новый вариант коронавируса B. 1. 1. 529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

ВОЗ подтвердила, что нужно время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

По состоянию на 9 декабря в Украине не были обнаружены случаи COVID-19, вызванные новым штаммом "Омикрон".

13 декабря в Великобритании зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая