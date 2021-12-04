Медик убежден, что мутация коронавируса на "Омикроне" не остановится.

Коронавирус имеет высокую склонность к мутациям, поэтому "Омикрон", активно распространяющийся по миру, не последний штамм, с которым столкнется человечество.

Как заявил заслуженный работник здравоохранения, президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока в интервью Апостроф, усилия ученых должны быть направлены на то, чтобы создать вакцину, которая будет отвечать за иммунитет против всех мутаций.

"Сейчас в мире используется несколько типов вакцин: инактивированные, векторные и мРНК. Но они разработаны под конкретный вирус. На самом деле, надо сейчас работать над созданием вакцины, которая будет отвечать за иммунитет против всех коронавирусов", - подчеркнул Сорока.

По его словам, вирус SARS-CoV-2 очень быстро меняет свою генетичность. Медик отметил, что появление новых возбудителей беспокоит его как врача.

Читайте такжеВ Украине штамм коронавируса "Омикрон" официально еще не выявляли - Радуцкий

"Как раз штамм "Омикрон" является наиболее мутировавший и S-белок - спаечный белок с помощью которого вирус проникает в клетки человека - имеет 32 мутации. Это очень много. Но первые научные данные показывают то, что этот вирус имеет такую же клиническую картину, как и другие виды коронавируса, но имеет большую заразность", - отметил Сорока.

По словам врача, это связано с эволюционным процессом.

"Во-первых, это вирус, который довольно быстро распространился по всей популяции. С другой стороны, каждый вирус для того, чтобы остаться, чтобы передать свой генетический потенциал, сделать так, чтобы, с одной стороны, инфицировать как можно больше людей, а с другой стороны, их не убить. Если бы этот вирус убивал - то человек не мог бы передать эту инфекцию дальше", - заявил Сорока.

Медик заверил, что нет каких-то особенностей в лечении зараженных новым штаммом.

"Я общался со специалистами из США и Канады, которые уже имеют опыт лечения этой болезни, и они уверяют, что лечение такое же, как и от тех вирусов, которые мы имеем на сегодня. Я настаиваю на том, что заражение можно предотвратить, придерживаясь противоэпидемических мер: маска, санітайзер, соблюдение гигиены и кварцевание помещений. Следующее — это здоровый образ жизни, физические нагрузки и положительные эмоции. Когда мы свой иммунитет готовим, вирусу будет труднее проникнуть и нанести вред нашему организму".

Пока не известно ничего по летальности от нового штамма.

"Будет известно через несколько недель, я думаю. Мы сейчас находимся в начале эпидемического процесса этого вируса и любые разумные методы блокирования распространения будут приемлемыми также в Украине", - отметил Сорока.

Мы должны быть готовы к появлению новых мутаций, которые могут быть опаснее, убежден медик.

"Сейчас усилия ученых должны быть направлены на то, чтобы обезопасить людей — разработка вакцин и препаратов, которые убивают вирус и не дают возможности развиваться в организме человека", - говорит Сорока.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что в Украине новый штамм коронавирус "Омикрон" официально еще не проявляли.

Мутация коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко