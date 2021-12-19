Только за последние сутки в городе обнаружили 26 тысяч новых случаев COVID-19.

Из-за варианта коронавируса "Омикрон" и перегрузки системы здравоохранения в Лондоне объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Это должно помочь властям районов лучше координировать свои действия по борьбе с пандемией, пишет BBC. Экстренные службы и медицинские учреждения города будут работать в особом режиме.

Первыми массовыми мероприятиями, отмененными из-за "Омикрона" на этой неделе, уже стали матчи английской Премьер-лиги. Пять из шести назначенных на субботу встреч были отложены.

По словам мэра британской столицы Садика Хана, только за последние сутки в Лондоне обнаружили 26 тысяч новых случаев COVID-19. Одновременно с числом госпитализаций, которое за прошлую неделю выросло на 28,6% и достигло 1534 человек, растет и число заболевших медицинских работников.

"На протяжении последних нескольких дней я встречался с коллегами по всему городу - от медиков, местных советов до пожарных и полиции. Мы все очень озабочены взрывным ростом числа заражений "Омикроном". Растет число людей, попадающих в больницы, но резко увеличивается и число сотрудников, взявших больничный. Поэтому, посоветовавшись с коллегами, я решил объявить режим чрезвычайной ситуации", - заявил Хан.

Мэр Лондона говорит, что большинство госпитализированных не были привиты.

Читайте также"Омикрон" очень быстро распространяется в Европе: эксперты советуют обратить внимание на особые симптомыВ Великобритании три дня подряд фиксировались самые высокие показатели заражаемости за все время пандемии. В минувшую пятницу обнаружили около 93 тысяч новых случаев. Страна стала одной из самых пострадавших от новой мутации коронавируса.

В то же время на фоне быстрого распространения "Омикрона" Нидерланды стали первой европейской страной, которая снова ввела жесткий локдаун. Карантинные меры начнут действовать уже с воскресенья.

Ранее УНИАН сообщал, что Австрия вводит дополнительные ограничения на въезд для замедления распространения "Омикрона".

А украинский Минздрав усилит противоэпидемические требования на время новогодне-рождественских праздников.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро, 18 декабря, в Украине диагностировали еще 7 503 новых инфицирований коронавирусом. Из них детей - 674, медработников - 154.

Кроме того, в Украине впервые обнаружили штамм коронавируса "Омикрон".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова