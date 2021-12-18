С 20 декабря в страну можно будет попасть только при наличии бустерной прививки, отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении от COVID-19.

В Австрии вводят дополнительные ограничения на въезд в страну, чтобы замедлить распространение там штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает "Немецкая волна". Отмечается, что Министерство здравоохранения Австрии 17 декабря сообщило, что с 20 декабря от въезжающих будут требовать документы, подтверждающие наличие троекратной прививки от коронавируса, либо справку о перенесенном за последний год заболевании ковидом. Тем, кто не сделал третью, бустерную прививку, придется предъявить отрицательный ПЦР-тест или немедленно отправиться на карантин.

В то же время, это правило не коснется беременных и граждан, которым прививка от коронавируса противопоказана по медицинским причинам.

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Для тех, кто регулярно пересекает австрийскую границу в рабочих целях, сохраняется правило 3G, согласно которому для въезда разрешено предъявить отрицательный тест на коронавирус.

По данным портала Worldometer, с начала пандемии в Австрии заражение коронавирусом было подтверждено у 1 млн 245 тыс. 232 человек. Большинству пациентов - 1 млн 180 тыс. 605 - удалось побороть инфекцию. Жертвами COVID-19 стали 13 тыс. 438 человек.

В феврале 2022 года в Австрии должна начаться обязательная общенациональная вакцинация от коронавируса. С конца ноября в стране каждые выходные проходят многотысячные акции протеста противников этой меры и других карантинных ограничений. 11 декабря в подобной акции в Вене приняли участие 44 тыс. человек.

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Автор: Таня Поляковская