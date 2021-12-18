За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 3 604 549 человек.

По состоянию на утро, 18 декабря, в Украине диагностировали еще 7 503 новых инфицирований коронавирусом. Из них детей – 674, медработников – 154.

Об этом говорится в данных Минздрава в Telegram.

В пятницу, 17 декабря, с осложнениями от коронавируса в больницы госпитализировали 2 018 человек; 18 534 выздоровели, а 288 умерли.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 3 604 549 человек, из них 3 324 999 выздоровели, а 92 929 умерли.

Читайте такжеДля кого вакцинация от COVID-19 является обязательной: Минздрав дополнил список профессийБольше всего новых инфицированных подтвердили в Киеве (1395) и Полтавской области (443).

Вакцинация в Украине

17 декабря 136 962 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получило 42 544 человека, полностью иммунизированы – 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека.

Всего проведено 27 274 636 прививок.

Прогнозы по ситуации с коронавирусом в Украине

В Министерстве здравоохранения ожидают рост заболеваемости коронавирусом в стране в феврале 2022 года. Дальнейшие прогнозы будут зависеть от появления штамма "Омикрон", от темпов вакцинации от коронавируса.

Как сообщили в KSE, занятость "ковидных" кроватей с кислородом в Украине снизилась до 35%.

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Автор: Виолетта Орлова