Симптомы в этом случае отличаются от хорошо известных признаков, присущих предыдущим штаммам вируса (лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса), говорят эксперты.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отмечает, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется очень быстро и может стать доминирующим в Европе уже к середине января.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Омикрон" в Украине. Уже официально. Этот штамм коронавируса обнаружили у молодой женщины, вернувшейся из Объединенных Арабских Эмиратов, где, вероятно, она и могла инфицироваться "Омикроном", - отметил Радуцкий.

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Он добавил, что больная находится на самоизоляции, но "есть вероятность, что инфицированных может быть гораздо больше".

"Штамм распространяется очень быстро и может стать доминирующим в Европе уже к середине января. Симптомы в этом случае отличаются от хорошо известных признаков, присущих предыдущим штаммам вируса (лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса)", - подчеркнул депутат.

Так, подчеркнул он, эксперты советуют обратить внимание на следующие симптомы:

першение в горле,

сухой кашель,

сильная усталость,

боли в мышцах и ночная потливость.

"Без сомнения, Украине придется пережить еще одну волну пандемии. Единственной защитой против болезни остается вакцинация", - написал Радуцкий.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавирус SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как такой, что вызывает беспокойство. Этот вариант впервые обнаружили в начале ноября на юге Африки.

14 декабря в ВОЗ заявили, что штамм "Омикрон" быстрыми темпами "захватывает" мир. Этот вариант коронавируса обнаружили уже в 77 странах.

По данным издания Medical Press, ученые из Гонконга доказали, что прививки вакцинами от Pfizer-BioNTech и Coronavac не помогут в противостоянии новому штамму.

Сегодня, 18 декабря, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине впервые обнаружили штамм коронавируса "Омикрон".

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Автор: Таня Поляковская