Он подчеркнул, что очень важно, чтобы праздники не спровоцировали увеличение количества больных COVID-19.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий подчеркивает важность того, чтобы грядущие новогодне-рождественские праздники не спровоцировали увеличение количества больных COVID-19.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Сейчас очень важно, чтобы праздники не спровоцировали увеличение количества больных. Начинаются новогодние и рождественские массовые мероприятия с большим скоплением людей: открываются ярмарки, парки аттракционов, ледовые катки. Минздрав ужесточает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий, и, я считаю, действует абсолютно правильно", - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что территория массового мероприятия должна быть огражденной, на входе установлен пункт контроля, где у посетителей будут проверять наличие сертификата вакцинации (или подтверждение противопоказаний к прививке), отрицательного результата тестирования или справки о выздоровлении.

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В регионах "красной" зоны нужно иметь сертификат о проведении двух прививок, в "желтой" - по меньшей мере одной.

Кроме того, для уменьшения очередей на входе Министерство здравоохранения рекомендует нанести разметку на расстоянии полутора метров от одного места до другого.

"Возможно, посетителям действительно придется подождать на входе, но это дает гарантию, что внутри площадки для празднования будет безопасная среда", - пояснил Радуцкий.

Также, добавил он, в силе остаются и требования прошлогодних праздников: все посетители и персонал компании, которая проводит мероприятие, должны быть в масках, которые плотно прилегают к лицу, закрывая нос и рот.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 декабря, в Украине обнаружены 7 503 больных COVID-19. С коронавирусной болезнью госпитализированы 2 018 человек, умерли – 288, выздоровели – 18 534 человека.

За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 3 млн 604 тыс. 549 человек; выздоровели - 3 млн 324 тыс. 999 человек; умерли – 92 тыс 929.

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Автор: Таня Поляковская