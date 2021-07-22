Пекин сделал это заявление после того, как глава ВОЗ призвал Китай оказать информацию о лабораториях в Ухане.

Китайское правительство отказывается сотрудничать с ВОЗ в рамках второго этапа расследования о происхождении коронавируса. Речь идет о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.

Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил заместитель главы Нацкомиссии по здравоохранению Цзэн Исинь, пишет CNN.

Чиновник говорит, что он был" удивлен", увидев лабораторную утечку в качестве цели исследования в рамках следующего этапа расследования.

"В некоторых аспектах план ВОЗ по следующему этапу расследования о происхождении коронавируса не соответствует здравому смыслу и противоречит науке. Мы не можем принять такой план", – ответил Цзэн.

Читайте такжеОпаснее "Дельты": ВОЗ предупреждает об угрозе появления нового опасного штамма COVID-19Также в Китае продолжают отрицать, что несколько сотрудников Уханьского института вирусологии заболели неизвестным вирусом незадолго до первых задокументированных случаев COVID-19 в регионе.

В июле глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что преждевременно исключать версию о том, что коронавирус распространился из-за утечки в лаборатории.

Вопрос происхождение коронавируса : детали

Эксперты ВОЗ еще в начале 2020 года прибыли в Ухань, чтобы установить истоки появления инфекции. Эксперты организации назвали маловероятной версию лабораторного происхождения COVID-19.

США не исключали международной изоляции Китая, если страна не позволит исследователям вести свою работу с поиска истоков коронавируса.

В мае и июне в американских СМИ стали появляться материалы о признаках утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане.

Президент США Джо Байден потребовал от разведки усилить сбор данных, касающихся происхождения COVID-19.

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Автор: Яна Ставская