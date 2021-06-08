В ВОЗ отметили, что ослабление карантина в первую очередь может навредить еще не вакцинированным людям.

В ВОЗ заявили, что быстрое снятие карантинных ограничений может иметь катастрофические последствия. Прежде всего из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Как говорится в сообщении ВОЗ в Твитер, на сегодня во многих странах мира, в том числе и в Украине, можно наблюдать значительное ослабление карантинных ограничений.

Во время брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что это "может иметь катастрофические последствия". Он отметил, что в странах с наибольшим доступом к COVID-вакцинам наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы. Такие страны ослабляют карантинные ограничения, но это нужно делать осторожно, учитывая циркуляции вирусов.

Гебреесус добавил, что ослабление карантина прежде всего может навредить еще не вакцинированным людям.

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“С увеличением глобальной передачи штаммов, вызывающих обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован”, - сказал Гебрейсус.

Напомним, 7 июня, Кабмин установил новое определение зеленой зоны карантина. Кроме этого, правительство ослабило ряд ограничений:

При въезде на территорию Украины, кроме ПЦР-теста, разрешили предъявлять экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации.

Ресторанам разрешили работать круглосуточно. Кроме того, обязательное расстояние между столиками уменьшили с 2 до 1,5 метра.

Разрешили работу ночных клубов, организацию концертов и массовых мероприятий. При этом должно быть выделено не менее 4 квадратных метров площади на одного человека, то есть наполненность зала – не более двух третей мест. Но эти ограничения не нужны, если все посетители будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-теста на антиген или документ о вакцинации.

Разрешили работу гостиниц, кемпингов и хостелов.

Кроме этого, изменили порядок рассадки людей в кинотеатрах и концертных залах. Теперь должно быть так: 2 ряда заполнены, один пустой.

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Автор: Виктория Гордиенко